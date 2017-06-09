Челябинск, 9 июня, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Рассматривая задачу повышения качества и доступности медицинской помощи для граждан, депутат Александр Журавлев, являющийся главой комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике, обозначил проблему. По его мнению, низкая обеспеченность врачами первичного звена — терапевтами, врачами общей практики, является проблемой первого уровня. На текущий момент укомплектованность медучреждений такими специалистами составляет лишь 60−70%.

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«На первый взгляд может показаться, что это неплохая цифра. Однако такие данные подойдут только для компактных медицинских участков. Если же в пределах одного участка люди проживают удалённо друг от друга, то врач не сможет оказывать им медицинскую помощь на должном уровне. Это существенно осложняет работу медиков, которые, не справляясь с нагрузкой, покидают рабочее место в поисках лучших условий труда. Возникает проблема оттока специалистов, которых и так не хватает в сельской местности, в малых городах», — сказал Александр Журавлев.

По словам депутата, из выстраиваемой в Челябинской области трехуровневой системы здравоохранения важной частью является уровень первичной диагностики, к специалистам которого обращаются до 90% всех пациентов в регионе.

«Учитывая современную трехуровневую организацию системы здравоохранения, для того чтобы человек получил высокотехнологичную медицинскую помощь, прошел хорошую реабилитацию, сначала необходимо обратиться в больницу первого уровня. В последнее время многие из них были закрыты, так как не соответствовали современным требованиям и были просто не в состоянии оказать качественную помощь», — констатировал депутат.

При этом он отметил, что никакой альтернативы предложено не было. Разве что, если только не считать открывшиеся многочисленные коммерческие медицинские клиники. Но они, по-видимому, остаются недоступными в плане первичных обращений для большинства малообеспеченного населения. Исходя из этого, депутат сделал вывод о необходимости «адекватно подходить к вопросам оптимизации, чтобы люди ни в коем случае не лишились медицинских услуг на местах».

Проблемы в здравоохранении очевидны — снижение качества медуслуг из-за недофинансирования отрасли, — отмечает «народный избранник».

«Обо всех этих и других проблемах мы знаем, мы о них говорим и ищем пути решения. Однозначно, положительные результаты есть, но они могут быть не так заметны со стороны, поскольку процесс повышения качества и доступности медицинской помощи долгий. Особое внимание здесь, конечно, отведено первичной медицинской помощи, так как от профилактики и своевременного лечения во многом зависит здоровье каждого пациента», — пояснил Александр Журавлев.

Отметим, в Челябинской области ежегодно растет количество частных медицинских учреждений. В столице Южного Урала их порядка 120. Из них в 2017 году заявки на оказание медуслуг по полисам ОМС подали более 40. Частная медицина занимает прочные позиции в оказании стоматологических услуг. Много клиник, осуществляющих сбор анализов и проведение диагностики. Появляются центры с высокотехнологичным оборудованием, способные проводить сложные операции.

Государственная медицина переживает не лучшие времена. Одна из главных проблем — это кадры. По данным челябинской медицинской академии, ежегодно из стен вуза выходит около 800 дипломированных специалистов. Однако дефицит кадров остается и даже нарастает. Основная причина — отток высококвалифицированных кадров в частные клиники, крупные фармацевтические компании, туда, где высокая заработная плата и стабильная нормированная (пока еще) работа.

В глубинке Челябинской области, в малых населенных пунктах, ситуация с медпомощью близка к критической. Много учреждений закрылось, часть была реорганизована, другая находится в стадии реорганизации, а это значит, идет под сокращение персонал, высвобождаются помещения.

Закрытие фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности привело к росту смертности. Власти Южного Урала вынуждены были запустить суррогатный вид помощи — мобильные ФАПы. Было закуплено пять специализированных автомобилей для пяти районов: Уйского, Брединского, Варненского, Кизильского и Нагайбакского, в которых проживает около 117 тыс. человек населения.

Надвигающуюся катастрофу сдерживают программы «Земской доктор» и «Земской фельдшер». По этим программам молодым специалистам, под определенные условия, при переезде в сельскую местность выделяются финансовые средства, так называемые подъемные. Врачам — 1 млн рублей, а фельдшерам — 500 тыс.