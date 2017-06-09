Вашингтон, 9 июня, 2017, 19:29 — ИА Регнум. «Поздравляю Джеба Хенсарлинга (члена палаты представителей Конгресса — ИА REGNUM ) и республиканцев с успешным голосованием по отмене большей части положений финансового закона Додда — Франка 2010 года», — написал Трамп.

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Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который отменяет систему регулирования финансово-экономической сферы в стране, которая была принята при администрации Барака Обамы.

Республиканцы считали финансовый закон Додда — Франка вредным для американской экономики и давно хотели его отменить. Республиканская партия предлагает ряд мер, которые предусматривают ослабление контроля за финансово-экономическим сектором, что сдерживало его развитие.

Теперь этот законопроект будет рассмотрен сенатом Конгресса США.