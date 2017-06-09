Бухарест, 9 июня, 2017, 19:14 — ИА Регнум. «У внешней политики Румынии есть два стратегических направления. С одной стороны, укрепление европейского проекта, поскольку Румыния является страной-членом Европейского союза. С другой стороны — укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами», — заявил премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну по итогам визита во Францию, предает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По словам румынского премьера, это два столпа внешней политики Румынии, которые необходимо всемерно укреплять. «Все контакты, все визиты более чем желательны, как раз с целью консолидации этих двух чрезвычайно важных направлений, дополняющих друг друга, а не взаимоисключающих», — сказал Гриндяну, комментируя то, что пока он находится в Париже, президент Клаус Йоханнис совершает визит в Вашингтон.

По словам премьера, Румыния должна стать «мостом между глобальной политикой США и Европейским союзом».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе визита в США назвал Румынию «самой проамериканской страной в ЕС».