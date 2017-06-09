Лозанна, Швейцария, 9 июня, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в Токио, 15 новых спортивных дисциплин. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба МОК.

Легкая атлетика

Сообщается, что в программу летних Олимпийских игр 2020 года добавлены 15 спортивных дисциплин.

В категории легкая атлетика добавлена смешанная эстафета 4 по 400 метров.

Добавлены смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука.

Кроме того, добавлены соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; соревнования в миксте по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 м; соревнования по плаванию на дистанции 800 м у мужчин и 1500 м у женщин; соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин; мужской и женский мэдисон в велотреке.