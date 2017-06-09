Москва, 9 июня, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Некоторые терминалы крупнейшего российского коммерческого банка Сбербанка перестали работать. Об этом сегодня, 9 июня, пишут «Ведомости».

Voria.gr POS-терминал

Сообщается, что перестали работать POS-терминалы Сбербанка, с помощью которых можно расплатиться пластиковой картой при приобретении товаров и услуг.

В информационном центре Сбербанка сообщили, что есть сложности с работой карт во всех каналах обслуживания Сбербанка.

Также издание сообщает, что есть сложности в проведении платежей по картам крупнейших российских банков, в частности «Альфа-банка» и «Газпромбанка».

Кроме того, ВТБ 24 сообщил, что его POS-терминалы также временно не работают.

На данный момент каких-то официальных комментариев от кредитных организаций не поступало.