Бамако, 9 июня, 2017, 18:48 — ИА Регнум. В Мали исламисты напали на лагерь ООН, три миротворца из Гвинеи погибли, 9 июня сообщает Associated Press.

TREEAID Мали

Представители джихадистов, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили, что 8 июня к востоку от города Кидаль произошло нападение на миротворческое подразделение из Гвинеи.

Лагерь ООН подвергся интенсивному ракетному и минометному обстрелу, три миротворца погибли.

«Нападение привело к гибели нескольких гвинейских солдат, участвующих в союзе крестоносцев, вторгшихся в эту замечательную страну», — заявили исламисты, согласно данным группы SITE Intelligence, которая ведёт мониторинг деятельности исламистов в интернете.

Напомним, несколько дней назад Франция направила в Совбез ООН проект резолюции, предусматривающей формирование международных вооруженных соединений в регионе африканского Сахеля, главной задачей которых станет борьба с терроризмом.

Ожидается, что в формировании совместных вооруженных сил примут участие Нигер, Мали, Чад, Буркина-Фасо и Мавритания. Численность миротворческих сил должна составить до 5 тыс. человек. Европейский союз уже направил в перечисленные африканские страны $56 млн для проведения антитеррористических операций.