Тамбов, 9 июня, 2017, 18:36 — ИА Регнум. В Тамбове можно будет ликвидировать самовольные строения без решения суда. Такое право муниципалитетам дает пункт 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ. Чтобы им воспользоваться — по примеру Москвы, — тамбовские депутаты внесли поправки в местное законодательство, пишет «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по сносу торговых палаток

Ранее мэрия была вынуждена обращаться с исками о демонтаже «самостроя» за счет его владельца. Однако зачастую не удавалось выяснить, кто же этим владельцем является. В прошлом году, например, администрация Тамбова направила в полицию информацию о 103 нелегальных сооружениях ‑ и собственники отыскались только у 13.

По новой схеме мэрия будет сама выносить решение о сносе объектов, незаконно расположенных в зеленых и охранных зонах, на тротуарах, над инженерными сетями, на территории детских площадок. Если хозяин самовольной постройки известен, то ему в течение семи дней направят копию решения с указанием срока, в который необходимо освободить земельный участок. Если же сведений о нарушителе нет — в течение тех же семи дней сообщение о планируемом сносе будет опубликовано на официальном ресурсе администрации Тамбова. Разместят объявление и на самовольно занятом участке. У владельца будет два месяца на то, чтобы выйти из «тени», демонтировать и вывезти свое имущество либо оспорить решение чиновников в суде. Иначе строение разрушат за счет муниципальной казны.

«Известия» рассказали о готовящейся масштабной реконструкции аэропорта Тамбова, которая начнется через год. Во время Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Никитин отметил, что регион рассчитывает получить господдержку в размере 2,4 млрд рублей. Сейчас в тамбовском аэропорту идет подготовка к реконструкции взлетно-посадочной полосы. Она обойдется в 90 млн рублей, частично работы будут профинансированы из федерального бюджета. «Тамбовский курьер» уточняет, что власти региона уже заложили в бюджет средства на разработку проектно-сметной документации для масштабной реконструкции, которая коснется аэровокзала, взлетно-посадочной полосы и рулежных.

О выделении жителям области гектара земли для ведения хозяйства пишет «Тамбовская жизнь». На нем можно будет организовать свое собственное аграрное хозяйство, что по замыслу областных властей должно снизить отток населения из региона. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава администрации региона Александр Никитин.

«Мы заложили проект в стратегию социально-экономического развития Тамбовской области, он называется «Тамбовские семейные усадьбы». Мы сегодня сталкиваемся с проблемой миграционного оттока, но в 2017 году в связи с большой потребностью в рабочей силе в агропромышленном комплексе мы впервые сможем этот миграционный поток «обнулить», — сказал Александр Никитин.

Как отметил губернатор, тенденция снижения занятых в сельскохозяйственном производстве наблюдается по всей России и напрямую касается Тамбовской области. Поэтому необходимо поддерживать не только крупных сельхозпроизводителей, но и малые формы хозяйствования.

Завод по производству осетровых открылся на Тамбовщине, информируют «Известия"и. Накануне здесь вылупились первые мальки, икру которых доставили в регион из Астраханской области. «Если бы не успели привезти оплодотворенную икру неделю назад, пришлось бы ждать следующей партии целый год… У нас произошел первый выклев личинок стерлядки. А дальше — будем расти!» — приводит издание комментарий руководителя предприятия.

Само предприятие представляет ферму закрытого типа с системой биофильтрации. Для каждого вида рыб предусмотрен отдельный бассейн — вплоть до разделения по возрастным группам. Мальковую группу выращивают в небольших бассейнах по 2 м в диаметре и в 12 больших бассейнах, еще четыре бассейна предназначены для отсадки товарной рыбы. В ближайшее время для выращивания рыбы планируется задействовать и акваторию реки. Предполагается, что в год на заводе будет воспроизводиться до 30−50 т осетрины. Помимо этого, руководители предприятия намерены выращивать сомов, форель и дораду.

«Мичуринская мысль» сообщила о строительстве в Мичуринске набережной за 650 млн рублей. На объекте работают спецтехника, расчищается прибрежная территория от дикорастущей поросли. В будущем здесь будут сделаны пешеходные дорожки, установлены урны и скамейки, а также организовано освещение для прогулок возле реки в темное время суток.

Центр единоборств откроется к сентябрю. Отделочные работы на объекте завершились еще в январе, с тех пор шел монтаж оборудования и завозили мебель. Решены вопросы с установкой монитора, который весит более 3,5 т. Будущий центр единоборств включит в себя комплекс спортивных сооружений, в том числе дворец спорта с залами для нескольких видов боевых единоборств, несколько бассейнов, крытый футбольный манеж и гостиничный блок для спортсменов, напоминают «Известия». Сроки сдачи в эксплуатацию переносились несколько раз. Изначально предполагалось, что возводимый спортивный комплекс откроют в сентябре 2016 года.

Тамбовщина в очередной раз возглавила экологический рейтинг регионов, составленный общероссийской организацией «Зеленый патруль» по итогам марта-мая 2017 года, сообщает «Коммерсант. Черноземье». Он был составлен на основе анализа состояния атмосферного воздуха, воды, объемов сбросов и выбросов, а также уровня ответственности местных властей, активности общественных организаций и других показателей. Второе и третье места заняли соответственно Республика Алтай и Алтайский край.

«Житье-Бытье» рассказало о выходе книги о тамбовской новогодней столице. Книга-летопись о Тамбове в качестве новогодней столицы России рассказывает о событиях в течение четырех новогодних недель, настроении и новых традициях, которые появились в областном центре этой зимой.

«Новогодняя летопись получилась сказочной, с дымкой волшебства и чудес. В книге нет места сухим цифрам и скупому слогу. Это альбом, в который вошли занятные истории о традициях Нового года и Рождества на Тамбовщине в разные эпохи, истории Деда Мороза, Снегурочки и новогодних символов», — рассказывает начальник информационно-туристического отдела Татьяна Долихина.

В «Нашем городе Тамбове» рассказали об открытии регионального центра молодежного туризма (Welcome-центр) на базе ТГУ имени Г. Р. Державина. Основные направления деятельности центра — сбор информации о молодежных туристических ресурсах региона, разработка туристических маршрутов по городу и региону; прием студенческих групп других вузов и участников проекта «Твой маршрут — Россия». В Welcome-центре, помимо экскурсий, планируется проведение квестов и встреч с известными путешественниками.