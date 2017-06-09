Москва, 9 июня, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщает, что самый массовый единый государственный экзамен 2017 года — обязательный ЕГЭ по русскому языку — прошёл в штатном режиме. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Рособрнадзора сегодня, 9 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Единый государственный экзамен по русскому языку прошел 9 июня в рабочем режиме, без серьёзных нарушений и сбоев», — сказано в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Также сообщается, что заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку подали около 628 тысяч человек.

Русский язык является самым массовым предметом по ЕГЭ. Также, как и математика, он обязателен для всех выпускников.

Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 27 июня 2017 года.