Волосово, Ленинградская область, 9 июня, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Фермеры Ленинградской области объединятся в кооперативы и будут продвигать свою сельхозпродукцию в крупные федеральные торговые сети. Кроме того, сетям будет предложено увеличивать долю продукции из Ленобласти в своем ассортименте. Об этом сегодня, 9 июня, в ходе рабочей поездки в Волосовский район сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Он подчеркнул, что сегодня на первый план выходит проблема реализации продукции.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

«На рынке серьезная конкуренция, причем не за качество продукции, а за то, чтобы она была дешевой. И это зачастую зависит не от желания потребителей, а от воли отдельного менеджмента, работающего с крупными федеральными сетями», — посетовал Дрозденко.

По его словам, задача сельскохозяйственных кооперативов — объединить по видам деятельности производителей сельхозпродукции и переработчиков, и выделить группу, которая бы занималась маркетингом, продвижением этой продукции.

«У нас есть прекрасная картошка, морковка, та же рыба свежая. Но почему-то эту морковь или картофель завозят из Курской области, рыбу — из Мурманской, хотя такую же выращивают у нас. Зачем? Наша продукция априори свежее и качественнее, потому что нам не нужны эти огромные расстояния, и нет необходимости в обработке специальными составами продукции, чтобы она хранила свежесть», — добавил губернатор.

Глава региона рассказал, что в молодости в конце 1980-х изучал деятельность голландских кооперативов по производству картофеля. По его словам, 90% участников этих кооперативов являлись производителями картофеля, и только 10% — теми, кто перерабатывает и продает его. Однако при распределении прибыли эти 10% получали почти треть прибыли, потому что у них была главная задача — выгодно продать.

«Это очень правильная идея. К сожалению, эту идею пока не достаточно хорошо воспринимает комитет по агропромышленному хозяйству, они пока все-таки больше заинтересованы в производстве, чем в продаже. Но думаю, что сумеем всех убедить», — выразил уверенность губернатор.

Глава Ленобласти подчеркнул необходимость активной работы с федеральными торговыми сетями.

«От федеральных сетей бюджет Ленинградской области практически ничего не имеет, за исключением арендной платы или налогов за землю. Федеральный, подоходный и прочие налоги они платят по месту регистрации. Должны их напрягать, что если вы пришли работать в Ленинградскую область, давайте мы подпишем соглашение, что вы часть своих холодильников и торговых площадей будете отдавать под продукцию тех, кто работает в сельском хозяйстве региона. Если мы не сможем наполнить прилавки, завозите другую продукцию. Но давайте попробуем», — предложил Александр Дрозденко.

По мнению губернатора, без создания кооперативов войти в федеральные торговые сети будет сложно. Дрозденко подчеркнул, что петербуржцы с удовольствием покупают тепличную продукцию именно из Ленобласти, потому что ей не нужно дозревать в пути. А также напомнил о случае, когда на пакетах с краснодарскими помидорами писали «сделано в Ленинградской области», потому что понимали предпочтения людей.

Как рассказал глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Сергей Яхнюк, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, в настоящее время перед муниципалитетами поставлена задача «по созданию по одному кооперативу на район, хотя Минсельхоз ставит задачу порядка четырех в течение года».

«Это непростая задача, потому что сегодня есть исторически сложившийся уклад. Собрать людей, которые были бы едины по духу и доверяли друг другу — непростая задача. У нас свой стиль работы. Работа идет. Осознают, что нужно кооперироваться», — добавил Яхнюк.