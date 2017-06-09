Великий Новгород, 9 июня, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Новгородской области назвала сроки приёма документов от кандидатов на должность губернатора области. Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме, выдвижение начнётся на следующий день после опубликования постановления о назначении выборов в областной газете «Новгородские ведомости».

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Документ, принятый сегодня, 9 июня, Новгородской областной думой на внеочередном заседании, опубликуют 14 июня. Таким образом, с 15 июня 2017 года в избиркоме начнут принимать документы для выдвижения от кандидатов на пост главы региона. Приём документов завершится 4 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская областная дума сегодня приняла решение о назначении даты выборов губернатора на 10 сентября 2017 года — Единый день голосования. Выборы губернатора Новгородской области считаются досрочными, так как Сергей Митин ушёл в отставку досрочно, 13 февраля — срок его полномочий истекал в октябре 2017 года.