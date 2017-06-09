Тамбов, 9 июня, 2017, 18:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области закончен сев яровых культур, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. На сегодняшний день засеяно более 1,25 млн гектаров полей, что составляет 100 процентов от запланированного объема.

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

По оперативной информации регионального управления сельского хозяйства, на территории области посеяно более 260 тысяч гектаров ячменя, свыше 120 тысяч гектаров пшеницы, 56 тысяч гектаров гороха и почти 9 тысяч гектаров овса.

Больше запланированного посеяно кукурузы на зерно — свыше 135 тысяч гектаров. На 4 процента перевыполнен план и по севу подсолнечника — всего 375 тысяч гектаров. Сахарная свекла посеяна на 118 тысячах гектаров полей.

Сельхозпроизводители региона на 3 процента перевыполнили план по севу сои — всего засеяно более 84 тысяч гектаров полей.

Картофель посажен на общей площади около 3,7 тысяч гектаров, овощи — около 200 гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году сельскохозяйственный сектор Тамбовской области произвел продукции на 117 млрд рублей. Регион занимает 4-ое место в ЦФО по производству зерна в весе после доработки, 2-ое место (после Воронежской области) по производству подсолнечника в зачетном весе.