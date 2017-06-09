Тамбов, 9 июня, 2017, 18:19 — ИА Регнум. В Тамбовской области 10−11 июня пройдет VI Международный фестиваль духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, в этом году он будет посвящен памяти генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Voopk Валерий Михайлович Халилов

Организаторы постарались реализовать в фестивале нынешнего года творческие планы военного дирижера, композитора, народного артиста России Валерия Халилова, который являлся бессменным музыкальным руководителем фестиваля в Тамбове. В эти дни над Цной будут звучать произведения.

Организаторы отмечают, что фестиваль пользуется большой популярностью. Поэтому, по словам главного дирижера Губернаторского духового оркестра Тамбовской области Петра Сосновского, еще до нового года заявки на участие пришли от 20 оркестров. Из них организаторы выбрали десятку лучших, которые и выступят перед тамбовчанами.

В частности, на Тамбовщину приедут уже полюбившиеся коллективы. Это Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени В.С. Халилова, Военный Образцовый оркестр почетного караула Минобороны РФ и другие. Помимо этого, тамбовские любители духовой музыки впервые оценят выступления Образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД Белоруссии, Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, Духового оркестра Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.

По традиции, в субботу, 10 июня, оркестры-участники фестиваля дадут сольные концертные программы в городах и районах области. Встречать музыкантов будут в городах Уварово, Котовск, Мичуринск, Рассказово, поселке Строитель, рабочих поселках Дмитриевка и Мучкап, селах Пичаево и Петровское.

В воскресенье, 11 июня, с самого утра на нескольких площадках областного центра будут организованы концертные программы. А вечером состоится красочный марш-парад оркестров, который завершится около памятника военным дирижерам В.И. Агапкину и И.А. Шатрову. Вечером на набережной Тамбова начнется гала-концерт духовых оркестров России и стран ближнего зарубежья. В этом году на фестивале выступит народная артистка России Тамара Гвердцители. Певица долгое время сотрудничала с Валерием Халиловым, неоднократно выступала на Красной площади в рамках фестиваля «Спасская башня». Бессменный музыкальный руководитель фестиваля в Тамбове, Валерий Михайлович планировал пригласить ее в этом году на Тамбовщину. Организаторы фестиваля воплотили в жизнь эти планы.

Кроме того, на гала-концерте состоится презентация еще одного проекта Валерия Халилова — фестиваля музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке». Тамбовчане увидят четыре номера. Сам же фестиваль планируется провести летом 2018-го. По словам художественного руководителя Тамбовского молодежного театра Виктора Федорова, не только идея проведения фестиваля принадлежит Валерию Халилову. Он лично выбирал и место проведения — село Малиновка Тамбовского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Напомним, 25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154, летевший из Москвы в Сирию и сделавший остановку на дозаправку в Сочи, упал в Черное море. На борту самолета находились 92 человека. Большинство из них — артисты ансамбля имени Александрова. Также в самолёте было девять журналистов и известный филантроп, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная, как Доктор Лиза.

Вскоре после трагедии правительство Российской Федерации выпустило распоряжение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени Валерия Халилова. Ранее также заявлялось, что в городе Киржаче (Владимирская область) появится улица Валерия Халилова. Руководитель ансамбля имени Александрова жил в городе в детстве, а позже построил здесь дачу и пожертвовал деньги на строительство часовни на въезде в одну из деревень. В последний раз он был в Киржаче в декабре 2016 года.