Уфа, 9 июня, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Директор Сибайского института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет» и его сын — заведующий двух кафедр: государственного (конституционного) и муниципального права и теории и истории государства и права юридического факультета этого же института временно отстранены от занимаемых должностей по решению суда. Данная мера применена в целях пресечения воздействия на свидетелей и недопущения сокрытия документации, сообщает СУ СКР по Башкирии. Отец и сын подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Примечательно, что директор института является депутатом горсовета Сибая.

По версии следствия и на основании оперативных данных УФСБ по РБ, с февраля 2011 года по ноябрь 2016 года директор института, используя свое служебное положение, выносил фиктивные приказы о назначении преподавателя другого вуза на должности профессора кафедры государственного (конституционного) и муниципального права, а также профессора кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Сибайского института на определенный срок, не ставя его в известность об этом и не привлекая к выполнению трудовых функций. А его сын, являясь заведующим двух кафедр, вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о часах работы профессора, передавая табели на оплату.

За весь период по должности профессора было начислено почти 3 млн рублей. Зарплатная карта, открытая на имя профессора, находилась в пользовании сына директора института, отмечают в СУ СКР.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).