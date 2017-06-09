Калуга, 9 июня, 2017, 18:14 — ИА Регнум. В городе Обнинске из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал трехлетний мальчик. ЧП произошло 8 июня около 20:00 — ребёнок был доставлен в больницу. Как заявила 9 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова, мальчик воспитывается в семье приезжих из Средней Азии.

Детская игрушка

На момент происшествия ребёнок находился в квартире с матерью, которая периодически выходила на кухню для приготовления ужина. После очередной отлучки женщина вернулась в комнату, но увидела лишь открытое окно и лежащего на земле сына.

В настоящее время малышу оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по результатам следствия будет принято процессуальное решение.

Напомним, что на весенне-летний сезон приходится пик происшествий, связанных с выпадением детей из окон. В большинстве случаев дети получают тяжелые травмы, часто не совместимые с жизнью.