Калуга, 9 июня, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Верховный Суд Российской Федерации оставил без изменения приговор по делу об убийстве четырёхлетней девочки приёмной матерью. Об этом 9 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

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В апреле 2017 года 27-летняя приёмная мать была признана виновной в убийстве малолетней дочери, совершённом с особой жестокостью

В декабре 2014 года жительница Калужской области стала опекуном девочки 2012 года рождения. Однако наладить должную связь с ребёнком женщина не смогла: маленькая девочка, не имевшая навыков самообслуживания, её раздражала.

Девочку регулярно избивали, лишали пищи и оскорбляли. В сентябре 2016 года приёмная мать решилась на убийство. Она избила девочку деревянной шваброй, нанеся ей не менее 70 ударов, а затем оставила без помощи и еды. Девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Чтобы скрыть следы чудовищного преступления, опекунша и её муж вывезли тело ребёнка из дома и захоронили в лесном массиве.

Суд приговорил мать-убийцу к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. Осуждённая не согласилась с приговором и обжаловала его в Верховном Суде Российской Федерации, где решение областного суда было подтверждено. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2016 году было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе три убийства. Уголовные дела возбуждались в Обнинске, Кировском и Юхновском районах.