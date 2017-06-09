Севастополь, 9 июня, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Напомним, 6 мая глава Севастополя Дмитрий Овсянников вручил десяти ветеранам войны сертификаты и ключи от квартир в доме на проспекте Античный. Спустя месяц после того, как собственники получили документы на жилье, выяснилось, что оно непригодно для проживания. Семьи ветеранов обратились в местные СМИ и хотят написать жалобу на действия властей Владимиру Путину.

Пресс-служба правительства Севастополя Дмитрий Овсянников и ветераны

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Родственники сообщили, что ветеранам вместо отдельного жилья выделялась одна квартира на двоих. Новое жилье было перепланировано еще при строительстве.

Однокомнатная квартира площадью 52 кв. метра разделена внутренней перегородкой. В итоге получилась одна квартира и одна студия с двумя входными дверями и с одинаковой нумерацией: «66» и «66-а». В одном жилище установлено отопление и подведен газ, в другой ничего этого нет. Кадастровая стоимость половины оценена властями в 2,8 млн рублей.

«Они распилили квартиру пополам, как им удобно»

«Нашей бабушке досталась половина с кухней и ванной, а второму жильцу, дедушке-ветерану, часть комнаты, где ему достраивали санузел», — рассказывает Светлана, внучка ветерана труда Любови Легкодымовой.

81-летнюю вдову участника Великой Отечественной войны ко Дню Победы власти города осчастливили «студией». «Это не жилое помещение — только свет и вода. У бабушки нет отопления, нет ни одной трубы, стоит обогреватель и водонагреватель — все электрика. В нашей половине нет газа, и провести его невозможно, так как газовые трубы находятся в части квартиры второго ветерана», — продолжает родственница.

Кремль проверит

Накануне, 8 июня, ситуацию о выдаче непригодных квартир в Севастополе прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я, к сожалению, пропустил эту информацию… Я не знаю, о чем идет речь, мне нужно время проверить. Я первый раз от вас об этом слышу», — цитирует Пескова телеканал «Звезда».

«Задача властей сделать так, чтобы ветераны были счастливы»

Вдову участника войны и её внучку посетил вице-губернатор Вячеслав Гладков (до приезда в Севастополь он возглавлял администрацию Заречного в Пензенской области). Он считает, что по законодательству, конкурс на закупку квартиры был проведен, и по основным жилищным параметрам нормы соблюдены.

Но, с другой стороны, «если государство выделило деньги на людей, которым мы обязаны всем, задача местных властей — обеспечить их квартирами и сделать так, чтобы ветераны были счастливы», уверен чиновник.

Он пообещал разобраться не только в этом случае, но и пройти по всем ветеранам-новоселам. «Мы найдем варианты решения, чтобы счастье было в новой квартире ветерана», — заверил вице-губернатор.

Следком: «Проверим»

Следственное управление заявило о начале проверки информации местных СМИ о нарушении жилищных прав ветеранов войны.

«Следственным управлением будут изучены сведения, изложенные в материале, а также обстоятельства предоставления квартир, условия вселения и проживания ветеранов. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за данные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает Следком 8 июня.

Власти: «Упоминаемые факты не находят подтверждения»

Власти Севастополя опровергают информацию о выделении ко Дню Победы одной квартиры двум ветеранам войны.

«Каждая из квартир передана ветеранам с ремонтом, оборудованным санузлом, отоплением, электроснабжением и водоснабжением. Факты предоставления одной квартиры двум получателям также отсутствуют», — говорится в опровержении управления массовых коммуникаций и мониторинга.

Правительство также сообщает, что новое жилье было предварительно осмотрено ветеранами.

Внучка Легкодымовой в то же время рассказывает, что родственники были отстранены от осмотра помещения, а бабушка подписала документы, что претензий не имеет.

В администрации утверждают, что жалоб не поступало и позже: «Позднее со стороны собственников квартир жалобы по поводу несоответствия жилья необходимым нормам и качеству не поступали».

Как говорят родственники, чиновники предложили участникам Великой Отечественной войны «подождать год», и тогда, вероятно, квартиры поменяют. «Ей сказали: или вы берете эту квартиру, или не получаете ничего и стоите в очереди до следующего Дня Победы», — говорит Светлана, но при этом не смогла назвать фамилию чиновника, сделавшего это заявление.

«Смотреть надо было, что берете»

«Теперь они (правительство — прим. ИА REGNUM ) говорят: «Вы что, не видели, что берете?» Но нас обманули с газом. В департаменте капительного строительства, Попов (бывший глава департамента строительства Ивановской области — прим. ИА REGNUM ), кажется, сказал, что дом не газифицирован, и не будет. Но потом все переигралось, и в итоге газа нет только у нас. Вы представляете, какие деньги за отопление электричеством?» — цитирует Светлану «ФедералПресс».

Издание со ссылкой на свой источник сообщает, что по закону ветеранам полагается квартира в 33 кв. метра, однако сейчас «однушки» изначально проектируются большей площадью, и, чтобы войти в лимиты, властям действительно пришлось покупать перепроектированную квартиру. По информации правительства Севастополя, им была произведена госзакупка девяти квартир, готовых к заселению. «Еще одна квартира была ранее передана застройщиком в собственность города в рамках инвестконтракта. В настоящее время очереди на получение жилья среди ветеранов войны в Севастополе нет».