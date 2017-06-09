Калининград, 9 июня, 2017, 17:37 — ИА Регнум. В Калининградской области вертолеты Балтийского флота накануне провели масштабные боевые стрельбы. Маневры прошли на фоне перехвата над Балтийским морем американского бомбардировщика B-52, способного нести ядерное оружие.

Штаб БФ Вертолеты Балтфлота

Как сообщили сегодня, 9 июня, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, вертолетчики осуществили несколько десятков пусков неуправляемых ракет, а также более 500 выстрелов из авиационных пушек.

Также морская авиация провела тренировки по десантированию разведывательных групп в тылу условного противника.

Всего в маневрах, которые прошли с 6 по 8 июня, приняли участие десять экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8МТ морской авиации Балтийского флота.

Напомним, 6 июня истребитель Су-27 перехватил над Балтикой бомбардировщик B-52. По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, американские военные отработали тактический ядерный удар по военным объектам Калининградской области — прежде всего по главной военно-морской базе Балтийского флота в Балтийске и по пункту дислокации «Искандеров» в Черняховске.