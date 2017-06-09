Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 17:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открывается Десятый юбилейный Международный фестиваль «Императорские сады России», ежегодно проводимый Государственным Русским музеем. В этот раз красочное мероприятие пройдет с 9 по 18 июня. Как и в предыдущие годы, площадкой для мероприятия стал Михайловский сад. На предпоказе фестиваля побывал корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фестиваль «Императорские сады России»

Тема фестиваля в 2017 году — «Авангарденс». «Это современный взгляд на садово-парковое искусство, основанный на экологических принципах и вдохновленный яркими образами и идеями русского авангардного искусства», — пояснили идею в пресс-службе Русского музея.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фестиваль «Императорские сады России»

Специалисты ландшафтного и садово-паркового дизайна при создании экспозиции в Михайловском саду вдохновлялись в том числе произведениями из собрания Русского музея, который обладает одной из лучших коллекций русского авангарда. Авторы композиций попытаются интерпретировать концепции и образы авангардного искусства.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фестиваль «Императорские сады России»

Стоит отметить, что художественные и композиционные приемы, идеи и решения авангарда широко используются в различных областях искусства и дизайна.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фестиваль «Императорские сады России»

С учетом того, что Десятый фестиваль «Императорские сады России» пройдет в Год экологии в России, участникам выставки-конкурса предложено воплотить свои творческие задумки с использованием новых технологий и экологических материалов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фестиваль «Императорские сады России»

В Михайловском саду представлены разнообразные ландшафтные композиции, садовые инсталляции и арт-объекты. Вниманию гостей фестиваля будут предложены интересные события, концерты и театральные перформансы, а также эксклюзивные авангардные сувениры.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фестиваль «Императорские сады России»

Фестиваль «Императорские сады России» проводится с 2008 года. В 2013 году выставка была удостоена Высшей Российской награды Российской Национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Событие года», а в 2014 году заняла первое место в финале Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучший проект в области культуры».