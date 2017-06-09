Ярославль, 9 июня, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В Ярославле потушен пожар 3 категории на складе ГСМ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС по Ярославской области

Yarregion.ru Пожар в Ярославле

В 11.04 в районе строения 10 по улице первый Промышленный проезд загорелся склад ГСМ. Огонь охватил площадь 4 тысячи квадратных метров. Стали взрываться бочки с топливом и автоцистерны. Огнем уничтожено 3 большегруза и 4 легковых автомобиля, повреждено 1 строение. Пожарные эвакуировали людей и технику из близлежащих организаций.

На помощь вылетел вертолет МЧС из Жуковского, который должен был тушить пожар с воздуха, но это не потребовалось — ярославцы справились самостоятельно. В 12.26 пожару снизили категорию. В 12.40 его локализовали на площади 500 кв.м., а в 13.08 ликвидировали открытое горение.

Всего к тушению пожара привлекалось 105 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 81 человек, 18 единиц техники. Пожарным удалось спасти 6 человек и 7 единиц техники.

«Сейчас идет заливка сгоревшего водой и производится разбор завалов. В 16.00 вертолет МЧС начал авиаразведку с места пожара», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского МЧС Вера Павлова.

Причина пожара устанавливается.