Ярославль, 9 июня, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России, лидер ярославских «справедливороссов» Анатолий Грешневиков считает, что журналист «Эха Москвы-Ярославль» Марк Нуждин оскорбил человеческое достоинство его однопартийца Романа Сукнёва. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Брошюра сукнева

В Ярославле началось судебное разбирательство по иску депутата муниципалитета Ярославля, члена фракции «Справедливая Россия» Романа Сукнёва к журналисту радиостанции «Эхо Москвы-Ярославль» Марку Нуждину. Поводом стал пост Нуждина в социальной сети facebook, где он подверг критике брошюру с песнями военных лет, на обложке которой была размещена фотография депутата Сукнёва, орден Отечественной войны и георгиевская лента. Возмущение Нуждина вызвало то, что, в отличие от фамилии и имени депутата, в брошюре не были указаны авторы содержащихся в ней песен. Журналист жестко резюмировал свой текст, назвав депутата «мерзавцем».

Роман Сукнев подал заявление в прокуратуру и в суд. Прокуратура усмотрела в тексте Нуждина административное правонарушение, в Дзержинском районном суде Ярославля дело находится на рассмотрении. Роман Сукнёв требует взыскать с Марка Нуждина 100 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства.

Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков сам раньше был журналистом. Однако он встал на сторону однопартийца.

«Если бы Марк Нуждин, как опытный, профессиональный журналист написал в Фейсбуке, что Сукнёву, издавая сборник, надо указывать авторов, не было бы никаких претензий, и критика была бы справедливой. Но когда оскорбляют человеческое достоинство — это недопустимо. Нуждину нужно извиниться, я уверен, что Роман Сукнёв готов пойти на мировую. Нуждин был прав в своей критике, что надо указать авторов, будет второе издание сборника, с указанием авторов, но журналист перегнул палку. Наши однопартийцы пытались мирно урегулировать ситуацию, но Нуждин, абсолютно в стиле радио «Эхо Москвы» решил продолжать конфликт», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешеневиков.

Марк Нуждин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что был готов извиниться, но только в ответ на признание депутатом ошибочности использования темы Победы в целях рекламы.

«Ко мне обратился депутат, лидер фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Анатолий Каширин, он сказал, что Сукнев готов отозвать иск в ответ на публичное извинение. Моя цель — прекратить использование темы Победы в агитации за депутата и я предложил Сукневу признать ошибочность выхода этой брошюры. В этом случае я готов публично извиниться. Более того, то же самое я предложил на суде. Судья внимательно отнеслась к этому заявлению, но адвокат Сукнева сказал твердое «нет», — рассказал Марк Нуждин.

Роман Сукнёв был избран депутатом муниципалитета Ярославля по списку «Справедливой России» в октябре 2012 года. Мандат он получил, после того, как Анатолий Грешневиков, возглавлявший территориальную группу списка, написал отказ от мандата депутата муниципалитета. Новые выборы депутатов состоятся 10 сентября этого года.