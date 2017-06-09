Москва, 9 июня, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Рубль 9 июня торгуется без всплесков активности в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Вторая половина сессии для пары доллар/рубль пройдет, вероятно, внутри узкого коридора 56,80−57,10, в преддверии длинных выходных мало кому захочется рисковать», — отметила Бодрова.

Далее, по ее мнению, доллару будет необходимо закрепиться выше 57−57,20 руб. с тем, чтобы продолжать плавный рост.

«При текущих ценах на нефть рублевая стоимость «бочки» сырья составляет 2728 рублей, что слишком мало для потребностей российского бюджета. Это значит, что рано или поздно бюджетный дефицит начнет расползаться, как в 2016 году, и ликвидировать его проще всего при помощи девальвации рубля», — считает эксперт.

Добавим, 9 июня днем доллар США стоит 56,94 рубля (+0,04%). Евро оценивается в 63,67 рубля (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на праздничные выходные дни (10−12 июня) и вторник, 13 июня, составляют 57 рублей за американскую валюту (повышен на 2 копейки) и 63,78 рубля (понижен на 36 копеек).

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