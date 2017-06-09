Ростов, Ярославская область, 9 июня, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области ООО «УК «Агрохолдинг-Истра» ведет переговоры с МСП «Киргизстан» об аренде сельхозземель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Техника «Истры» на полях «Киргизстана»

Представители агрохолдинга обсудили руководством региона перспективы развития предприятия, продемонстрировали работу новой техники на ранее не используемых землях сельхозназначения, показали работу беспилотника, применяемого для оценки состояния земельных угодий.

«Договор еще не заключен, но московский холдинг планирует взять в аренду земли и на них выращивать зерновые. В этом году собираются засеять 5000 га и до 2020 года довести общую площадь посевных до 30 000 га. Кроме этого планируют производить травяные гранулы для корма животных. И последнее направление — разводить коров на мясо — до 5000 голов», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте АПК и потребительского рынка Ярославской области.

Представители ООО «УК «Агрохолдинг-Истра» рассказали, что используют новейшие разработки отечественной науки: проходят консультации со специалистами в области селекции и семеноводства озимой ржи. В хозяйстве используются наработки академиков Анатолия Гончаренко и Баграта Сандухадзе.

Поскольку МСП «Киргизстан» является муниципальным предприятием, то аренда его земель должна проводиться через конкурсные процедуры. Были ли они проведены, и на каких условиях «УК «Агрохолдинг-Истра» приходит на ростовские земли, и.о. начальника управления муниципальным имуществом Ростовского района Татьяна Никитина сообщить корреспонденту ИА REGNUM отказалась. Отказался от комментариев, сославшись на коммерческую тайну, и руководитель МСП «Киргизстан» Игорь Долматов.