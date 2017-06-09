Харьков, Украина, 9 июня, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко готов подписать законопроект о направлении курса страны на вступление в НАТО. Об этом он заявил, выступая на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Харькове, передает 9 июня «112 Украина».

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«Конечно, я подпишу, поскольку эта законодательная инициатива была согласована со мной, коалиция приняла активное участие в проведении этого закона», — отметил Порошенко, говоря о законопроекте.

Украинский лидер напомнил, что поддержанный Верховной радой законопроект не является чем-то новым, это «возвращение к тому состоянию, которое было в 2003 году в законе об основах нацбезопасности, в качестве главной цели было членство в НАТО».

Порошенко добавил, что впереди Киев ждет много работы, так как критерии для вступления НАТО очень высоки и сопоставимы с требованиями к странам, желающим вступить в ЕС. Как отмечают «Вести», глава Украины призвал обращать внимание не на формальности, а на реформы, которые необходимы государству.

«Давайте мы сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине надо сделать для того, чтобы реформировать наше государство, чтобы оно отвечало тем критериям, которые необходимы для членства», — пояснил президент Украины.

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