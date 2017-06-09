Ярославль, 9 июня, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Ярославская область вошла в десятку регионов, жители которой при оплате услуг и товаров активно пользуются картой национальной платежной системы «Мир». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО.

Ярославль

По данным НСПК в мае текущего года область заняла девятое место в России по количеству транзакций по этой карте. Только через POS-терминалы ярославцы с картой «Мир» совершили 166 тысяч 122 операции, опередив по этому показателю Москву и Санкт-Петербург. Средний чек по карте национальной платежной системы составил 569,9 рубля.

«Мы видим, что жители региона не испытываю никаких проблем с картой «Мир», активно ее используют. Никаких жалоб на работу национальной платежной системы к нам не поступает», — сказал управляющий отделением по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев.

Напомним, в мае президент РФ подписал закон, по которому с 2018 года при операциях по счетам работников, получающих выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов, банки будут использовать только национальные платежные инструменты. По данным НСПК участниками платежной системы «Мир» сейчас уже являются 375 банков, из которых более 80 — ее выпускают.

Переход на карту «Мир» будет плавным и поэтапным. Тем, кто только приходит на работу в бюджетное учреждение, а также «новым» пенсионерам карты «Мир» начнут выдавать с 1 июля 2017 года. Действующие работники бюджетной сферы должны перейти на них до 1 июля будущего года, а нынешние пенсионеры — по мере истечения срока действия имеющихся у них карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020-го.

Те граждане, которые получали свои зарплаты и прочие выплаты из бюджета в наличной форме или на счет, к которому вообще никакая карта не привязана, смогут и дальше получать их в привычном режиме. Выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными.