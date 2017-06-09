Улан-Удэ, 9 июня, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Несмотря на то, что до единого дня голосования-2017 остаётся еще достаточно много времени, предвыборные страсти в Бурятии накаляются.

Крнстантин Трутовский. Помещики-политики.1864

Накануне в регионе распространилась информация о серьёзном расколе в местном отделении КПРФ. Якобы, депутатов от КПРФ просят не давать свои подписи за кандидатуру Вячеслава Мархаева при прохождении муниципального фильтра.

Вячеслав Мархаев — сенатор от Иркутской области и председатель Бурятского регионального отделения (БРО) КПРФ. Последние несколько месяцев его называли основным соперником врио главы Бурятии Алексея Цыденова на предстоящих губернаторских выборах.

Как сообщает портал ARD, существует некое заявление, подписанное группой членов КПРФ из сельских районов республики: «Текст письма, озаглавленный как «Заявление настоящих коммунистов», содержит многочисленную критику лидера бурятского регионального отделения КПРФ Вячеслава Мархаева. Его обвиняют в провоцировании глубоких расколов в БРО КПРФ, разгоне первичных отделений в Кабанском, Мухоршибирском, Бичурском, Кяхтинском районах, постоянном досрочном освобождении выборных постов, что подрывало доверие избирателей». Также в «минусы» Мархаеву записывают то, что он не имеет опыта работы в сфере экономики и нетерпим к критике. В довесок авторы этого заявления указывают на «достаточно преклонный возраст Вячеслава Мархаева — 62 года». Он «полностью променял Бурятию на свою родину — Иркутскую область» и «давно уже не свой в Бурятии», приводит портал фрагменты письма.

В то же время авторы письма весьма положительно отзываются об Алексее Цыденове, который в настоящее время является врио главы республики. Указывается, что «первые реальные результаты деятельности нового лидера республики» уже видны.

Издание NewsBabr, ссылаясь на свой источник в рескоме КПРФ, отмечает, что «сенатор от Иркутской области попал в опалу в родном для себя стане коммунистов и потерял шансы на прохождение муниципального фильтра». Уточняется, что единороссы предлагали коммунисту Мархаеву помощь с прохождением муниципального фильтра. Однако тот публично отказался. И в сочетании с сильным ставленником от партии власти — Алексем Цыденовым — это, по версии местного СМИ, «по сути, означает конец предвыборной кампании Вячеслава Мархаева»: «Теперь ему необходимо ретироваться так, чтобы не растерять остатки своей «народной» репутации. Для этого, сообщает источник, Мархаев хочет со скандалом сняться с выборов и тем самым «сохранить лицо». И как минимум сохранить какой-то потенциал на будущее».

Между тем, 9 июня Вячеслав Мархаев, которого попытались «списать со счетов», дал пресс-конференцию, где заявил о полной уверенности в прохождении муниципального фильтра (кандидат на пост главы республики обязан заручиться поддержкой не менее 7% от всех муниципальных депутатов).

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения КПРФ, основной темой пресс-конференции стало опровержение информации о том, что Мархаев «побоится муниципального фильтра и со скандалом снимет свою кандидатуру с выборов», а также о том, что сенатор просто не сможет преодолеть необходимого барьера.

Мархаев заявил, что он уже заручился необходимой поддержкой депутатов и глав поселений и даже перевыполнил план: «И их гораздо больше, чем требуется — из необходимых 226 мы заручились поддержкой 328 человек». Однако, по словам лидера бурятских коммунистов, на поддержавших его людей оказывается административное давление.

«Их вычисляют поименно, ведут с ними «профилактические» беседы. Понятно, что работающий депутат, особенно в бюджетной сфере, опасается потерять место работы. Однако, несмотря на эти беспрецедентные меры со стороны власти, я уверен, что пройду муниципальный фильтр. И, говоря о том, иду я на выборы или нет — однозначно иду», — заявил он.

Комментируя информацию о расколе в рядах БРО КПРФ, Мархаев сказал, что «раскола нет».

«Что касается критики Вячеслава Мархаева внутри КПРФ, то это свидетельствует о том, что в Бурятском региональном отделении партии есть противоречия, которые до этого момента не выходили наружу. Появление в целом ряде СМИ сомнений в том, что Вячеслав Михайлович попытается, сославшись на муниципальный фильтр, уйти от выборов, вызвало множество споров в обществе, что уж говорить о партии. Сегодня информация о составе участников меняется со скоростью один раз в час, причем кардинально», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM бурятский политолог Алексей Михалев.

По его словам, предвыборная борьба должна быть конкурентной, и КПРФ уже принимает в ней участие.

«Даже возникшая сейчас неопределенность — это тоже предвыборный ход. Это попытка поставить под сомнение сам институт выборов главы Бурятии в 2017 году. Какой бы ни был исход по кандидатам, последние три месяца проходили под знаком «Мархаев vs Цыденов», — подчеркнул политолог.

«При отсутствии серьёзных конкурентов на выборах главы Республики Бурятия главным аргументом в пользу легитимности выборов может стать высокая явка избирателей и большое количество проголосовавших за Алексея Цыденова», — резюмируя, процитировал Алексей Михалев слова депутата республиканского парламента от фракции «ЕР» Баира Цыренова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля 2017 года пост главы Бурятии с формулировкой «по собственному желанию» досрочно покинул Вячеслав Наговицын, руководивший республикой с 2007 года. Врио главы региона был назначен замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов. 8 июня 2017 года стало известно, что Цыденов официально стал кандидатом от партии «Единая Россия» на должность главы республики.

Выборы главы Бурятии пройдут 10 сентября 2017 года — в единый день голосования.