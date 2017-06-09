Вашингтон, 9 июня, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в раскрытии секретной информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Несмотря на такое большое количество ложных заявлений и обмана, полное и окончательное возмездие… И, ух ты, Коми раскрывает секретную информацию», — написал Трамп.

Ранее адвокат Трампа Марк Касовиц заявил, что Коми признал факт передачи информации СМИ: он в показаниях конгрессу заявил, что передал журналистам через друга записку, составленную после беседы с Трампом.

При этом Коми заявил, что мог поделиться этой запиской после увольнения — «как частное лицо».

«Я считал это очень важным», — сказал экс-глава ФБР на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

Также Коми заявил, что Трамп не просил его закрыть расследование о предполагаемом «вмешательстве» России в выборы и сам не находился под следствием. Кроме того, он выдвинул утверждение, что, на его взгляд, Трамп «способен соврать».

На все вопросы о сговоре или о помехах правосудию Коми заявлял, что не его дело судить об этом — пусть этим занимается другой бывший глава ФБР Роберт Мюллер, который уполномочен вести расследование «российского дела».