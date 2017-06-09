Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Московский вокзал в Санкт-Петербурге временно закрывался для проверки из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июня в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Rzd.ru Московский вокзал (фото РЖД)

«В 14:50 сотрудниками транспортной полиции был обнаружен бесхозный предмет. Проводились проверочные мероприятия. В 15:25 проверка была закончена. опасных предметов не обнаружено», — сообщили в Управлении на транспорте.

В настоящее время Московский вокзал работает в штатном режиме.

Добавим, что закрытия станций метро в Санкт-Петербурге из-за обнаружения подозрительных предметов происходят практически ежедневно, иногда — по несколько раз в день.

Так, сегодня, 9 июня, из-за этого уже закрывались станции «Пионерская» и «Чернышевская».