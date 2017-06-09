Официальный курс евро к рублю снизился на 36 копеек
Москва, 9 июня, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Официальный курс доллара США незначительно подорожал к рублю, евро подешевел. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубль-евро
Так, доллар США прибавил к рублю почти 2 копейки и составил 57,00 рубля. Единая европейская валюта понизилась к предыдущему показателю на 36 копеек — до 63,78 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 10 июня, уменьшилась до 60,05 рубля (-15,47 коп.).