Лондон, 9 июня, 2017, 15:14 — ИА Регнум.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сохранит за собой пост главы британского правительства, сообщает The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэй

Об этом стало известно после посещения Мэй Букингемского дворца, в котором она встречалась с королевой Елизаветой II. После встречи с монархом Мэй получила разрешение на формирование правительства вместе с Демократической юнионистской партией (ДЮП).

«Стране сейчас больше всего необходима определенность», — отметила Мэй после беседы с королевой.

«Только Консервативная партия может осуществить это, будучи крупнейшей партией».

Мэй также добавила, что консерваторы будут «работать с друзьями и союзниками» в ДЮП.