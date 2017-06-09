Калининград, 9 июня, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Новым главным федеральным инспектором (ГФИ) по Калининградской области назначен кадровый офицер ФСБ Сергей Елисеев. Чиновника представил сегодня, 9 июня, полпред президента в СЗФО, бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов.

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«Понимая значимость работы, хочу уверить в том, что сделаю все возможное для достижения благополучия, безопасности и процветания Калининградской области», — сказал Елисеев во время официального представления в региональном правительстве.

Стоит отметить, что Елисеев переехал в Калининград минувшей осенью на должность замглавы аппарата правительства Калининградской области.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что на сегодня во властных структурах Калининградской области сформировалась четко выраженная «вологодская диаспора» силовиков.

В сентябре 2016 года Управление ФСБ по Калининградской области возглавил генерал-майор Леонид Михайлюк, последние пять лет занимавший аналогичную должность в Вологодской области. Затем на вакантное место прокурора Калининградской области прибыл прокурор Вологодской области Сергей Хлопушин, работающий в этой должности последние 10 лет.

И вот сегодня федеральным инспектором по Калининградской области стал заммэра Вологды Сергей Елисеев, до этого 12 лет прослуживший в органах ФСБ.