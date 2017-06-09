Москва, 9 июня, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в Москве ожидается от 500 до 700 тысяч туристов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в прямом эфире VKLive.

Туристы. Красная Площадь. Москва

По его словам, в столице хватает гостиниц и хостелов к чемпионату мира. Дефицита нет, а бронирование проходит в нормальном режиме.

«По Кубку конфедераций это около 50−70 тысяч человек, но на самом деле это небольшое количество для Москвы. Что касается чемпионата мира, то, конечно, это будет значительно больше. До 700 тысяч максимум, но я думаю, что реально будет около полумиллиона», — отметил Собянин.

При этом он добавил, что Москву чемпионат не разорит, поскольку даже после завершения турнира «Спартак» и «Лужники» будут востребованными.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что реконструкция стадиона «Лужники» находится в завершающей стадии. Подписан акт ввода в эксплуатацию стадиона. Не готова только территория вокруг него — два пояса безопасности и благоустройство. На «Лужниках» состоится матч открытия и финал чемпионата мира.

Напомним, что матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.