Москва, 9 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Автомобильный концерн Fiat-Chrysler (FCA) прекратил поставки в Россию субкомпактного хетчбэка Fiat 500, последней из представленных на российском рынке модели итальянского бренда. Теперь компания намерена сконцентрироваться на дистрибуции коммерческих машин.

Fiat 500

«Fiat давно находится в крайне тяжелом состоянии, и объединение с американским, обанкротившимся в своем время, концерном Chyrysler не помогло. До последнего момента в России продавалась единственная легковая модель Fiat 500, которая присутствовала исключительно для имиджевой составляющей», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM экономист, главный редактор автомобильного журнала «Движок» Илья Огородников.

Причиной провала, по его словам, помимо финансовых проблем, стало полное отсутствие в модельном ряду Fiat соответствующих российским запросам моделей и собственной площадки для сборки на территории России.

Теперь Fiat намерен сконцентрироваться на дистрибуции коммерческих автомобилей, которые имеют в России неплохую репутацию. Однако после морального устаревания моделей Doblo и Ducato и разрыва отношений с холдингом Sollers дела пошли под откос. Как отмечает эксперт, сейчас продажи Fiat держатся только за счет фургона Ducato третьего поколения, а вывод на рынок пикапа Fullback не изменит общей картины — этот класс не очень популярен на российском рынке, к тому же и так занят «японцами».

Выход из проблемного положения у компании только один — это полная переориентация бизнеса с приоритетом на региональные рынки, в том числе на предпочтения в России и локализацию сборки.

«До сих пор в автобизнесе наблюдается процесс постепенного ухода наиболее слабых игроков, который начался еще несколько лет назад. Российский рынок уже не является, как это было в 1990-е и 2000-е годы, благодатной площадкой для всех желающих», — рассказал автомобильный эксперт Валерий Быков. По его словам, теперь, особенно после всех колебаний в экономике, в России останутся лишь локализованные бренды, которые могут предложить потребителю желаемый товар с разумным соотношением цены и качества. Так что рынок сейчас находится на этапе «зачистки».

По мнению Огородникова, в похожем положении в России сейчас находится весь концерн FCA — продажи Jeep держатся за счет Grand Cherokee, а деятельность Chrysler, можно сказать, свернута — марка присутствует на рынке лишь номинально.

Очень схожие проблемы в России сейчас испытывает концерн PSA. Однако в данном случае положение не столь плачевно за счет завода в Калуге, огромного количества машин на сервисе и коммерческого транспорта.