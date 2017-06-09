Мадрид, 9 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемонт объявил дату референдума о независимости возглавляемой им автономии. Плебисцит пройдет 1 октября нынешнего года, а вопрос, на который в его ходе предстоит ответить избирателям, звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?», сообщает La Razón.

Каталония

Заявление каталонский руководитель сделал в резиденции правительства автономного сообщества Палау-де-ла-Женералитат, пояснив членам правительства и собравшимся журналистам, что он «объявляет референдум в порядке реализации имеющегося у такой древней нации, как Каталония, права на самоопределение» и добавив, что «избирательные бюллетени будут выпущены на трех языках: кастельяно, каталан и аранес.

Справка ИА REGNUM. Кастельяно — официальный язык испанского королевства, каталан — второй официальный язык каталонской автономии, аранес — язык пиренейского района Валь-д'Аран, входящего в каталонскую провинцию Лерида.

Реакция центрального правительства Испании на заявление Пучдемонта пока неизвестна. Некоторые эксперты предполагают, что Мариано Рахою в сложившейся ситуации придется прибегнуть к активации статьи 155 Конституции Испании, допускающей временную приостановку автономного статуса региона и перехода к внешнему управлению им.

«Пучдемонт, выступая перед собравшимися, постарался максимально виктимизировать автономию, то есть представить регион жертвой центральной власти, которая не желает вступать в диалог с периферией, отвечая на любые попытки Каталонии завязать диалог решительным «нет, не хочу», — заключает La Razón.