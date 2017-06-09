Москва, 9 июня, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о готовности обсуждать возможный переход на пластиковые купюры, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Деньги в кошельке

«Вопрос пластиковых купюр — обсуждаемый, в некоторых странах действительно их ввели, нам надо понимать, насколько это эффективно», — сказала Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

ЦБ продолжает работу по совершенствованию системы защиты денежных знаков.

«Мы должны обеспечить надежность наших купюр, чтобы было меньше подделок, это постоянная работа», — отметила она.