Калининград, 9 июня, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В Калининграде осуждены две женщины, распространявшие в соцсетях видеозаписи об «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обе подсудимые приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Стоп-кадр оперативной съёмки ФСБ Одна из подсудимых калининградок

Процессы рассматривал судья Московского окружного военного суда на выездном заседании в Калининграде. Известна фамилия одной из подсудимых — Мустаева, проживающая в г. Гусев.

По данным регионального управления ФСБ, женщина разместила на своей личной странице в «Фейсбуке» видеообращение — цитата — «на побуждение к осуществлению террористической деятельности». Женщина «признавала идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, преследовала цель публичного его оправдания», — отметили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Другая жительница региона использовала социальную сеть «Вконтакте», куда выложила видео, содержащие, в частности, призывы ведения вооруженной борьбы мусульман с последователями других религий.

Приговором Московского окружного военного суда жительницы Калининградской области были признаны виновными по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, с использованием СМИ»).

ИА REGNUM напоминает, что не так давно оперативники ФСБ провели в Калининграде крупную спецоперацию по нейтрализации вербовщиков в «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Было задержано 12 человек, все — выходцы из азиатских республик.

Стоит также отметить, что в феврале 2017 года в Калининграде к двум годам лишения свободы в колонии-поселении был приговорён гражданин Турции, разместивший на своей личной странице в «Фейсбуке» видеозаписи об ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, весной 2017 года в Калининграде был заочно арестован 36-летний Александр Тарасенко, который, по данным УФСБ, воюет на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).