Москва, 9 июня, 2017, 14:47 — ИА Регнум. В планах ЦБ нет деноминации российской валюты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

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По ее словам, введение в оборот новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей не имеют отношения к деноминации.

«Система защиты знаков совершенствуется, мы должны обеспечить надежность наших купюр, чтобы было меньше подделок, это постоянная работа», — сказала Набиуллина.

При этом, по ее мнению, переход на пластиковые купюры — обсуждаемый.

«Вопрос пластиковых купюр — обсуждаемый, в некоторых странах действительно их ввели, нам надо понимать, насколько это эффективно», — полагает глава ЦБ.