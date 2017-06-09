Каменск-Уральский, Свердловская область, 9 июня, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В Свердловской области Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор в отношении 22 летнего жителя Талицы обвиняемого в актах вандализма на территории кладбища «Ивановское». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Tama66 Кладбище. Крест

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и обязательным нахождением в ночное время дома. Также ему запрещено покидать пределы Талицы, посещать и участвовать в развлекательных массовых мероприятиях.

Напомним, что акты вандализма произошли на «Ивановском» кладбище города Каменска-Уральского в 2016 году. Судом установлено, что подсудимый 6 мая и 6 августа раскачивал надгробия и валил их на землю. Более того 20 июня он совместно с компанией несовершеннолетних устроил на кладбище поджог в результате которого были уничтожены венки на некоторых могилах, деревянный крест и таблички на памятниках.

«Родители несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности, а дети поставлены на учёт. Также родственники тех, чьи могилы пострадали, могут взыскать в порядке гражданского производства нанесённый ущерб», — сообщила руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Марина Канатова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале нередко происходят акты вандализма на кладбищах и чаще всего на этом попадаются несовершеннолетние. Так 15 мая 2017 года в Богдановическом районе было разрушено более 100 надгробий на одном из сельских кладбищ. По горячим следам были задержаны двое несовершеннолетних 2006 и 2004 годов рождения родители которых, будут привлечены к административной ответственности.