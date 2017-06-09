Казань, 9 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Реестр кредиторов застройщика-банкрота ЗАО «ФОН» в ближайшее время может пополниться на 11 строчек. Среди тех, кто обратился в Арбитражный суд Татарии с требованием о включении в реестр, и ООО «ФОН-Ривьера», входящая в группу компаний «ФОН». Притязания «дочки» рассмотрят 17 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Сегодня, 9 июня, в Набережных Челнах пройдёт собрание кредиторов компании. На нём участники должны принять план внешнего управления ЗАО «ФОН», который представит арбитражный управляющий Ренат Миннуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в портфеле застройщика в разных стадиях строительства пять проектов в Казани и Набережных Челнах. Определением Арбитражного суда РТ от 9 ноября 2016 года компания признана банкротом. В апреле 2017 года в отношении неё установили внешнее управление на 18 месяцев — до 10 октября 2018 года.

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Директору строительного холдинга «ФОН» Анатолию Ливаде вменяется то, что сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 августа Ливада проведёт в СИЗО, а следствие по делу продолжается. По информации следственных органов, в числе пострадавших от действий Ливады и группы — порядка 3,2 тыс. дольщиков.

ИА REGNUM напоминает, ООО «ФОН-Ривьера» признано банкротом 16 марта 2017 года. В отношении компании введено внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим утверждён Ильфар Сабиров.