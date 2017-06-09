Симферополь, 9 июня, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Ситуация с инвестиционным климатом в Крыму оставляет желать лучшего. Об этом 9 июня заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с министром экономического развития Андреем Мельниковым, передаёт пресс-служба правительства Крыма.

Архип Куинджи. Вид на берег и море с гор. Крым. 1880-е

«К сожалению, пока ситуация с инвестиционным климатом у нас слабая. И как показывает практика, иногда коллеги даже не могут выйти на наших должностных лиц и многим дозвониться», — заявил Аксёнов.

В настоящее время Крым поднялся улучшил свои показатели в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов на 20 пунктов, тем самым заняв 64 место. Министр Мельников допустил, что это мог быть «аванс» республике, однако, по мнению главы Крыма, позиции республики в рейтинге могут иметь и вовсе формальный характер.

«Это даже не аванс. Будем говорить так: мы какие-то приняли у себя определенные действия, инструменты и вошли в правовое поле Российской Федерации. На самом деле реального продвижения с точки зрения качества обслуживания работы с инвесторами у нас почти нет», — подчеркнул он.

С целью повышения квалификации чиновников Аксёнов обязал отправить ответственных за взаимодействие с предпринимателями в командировку по регионам России с образцовым инвестиционным климатом. Кроме того, он предложил увольнять чиновников, недобросовестно исполняющих свои обязанности при работе с инвесторами.

Отметим, что в начале июня министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников охарактеризовал улучшение позиции Республики Крым в главном инвестиционном рейтинге России на 20 пунктов как «большую победу управленческой команды республики».

«С тем учетом, что такой рывок мы совершили всего за один год полноценной интеграции в экономику России и работы в стабильных условиях, можно смело говорить, что Крым в ближайшие годы подтвердит статус одного из наиболее привлекательных регионов для инвестиций», — указывал он.