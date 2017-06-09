Севастополь, 9 июня, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В Севастополе за первые шесть дней акции за самороспуск Заксобрания подписались 13 тысяч горожан. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил руководитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик.

Светлана Иванова ИА REGNUM В Севастополе собирают подписи за самороспуск Заксобрания

«Провели молодежную акцию по принуждению Заксобрания к самороспуску. Сегодня цифра севастопольцев, подписавших листы, составляет без малого 13 тысяч человек. Это без учета подписей, которые собирают политические партии, общественные организации. И это всего за 6 дней! Еще не вечер!» — написал Дубовик.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни в городе проходит сбор подписей жителей за самороспуск заксобрания. Акция организована местным отделением партии «Справедливая Россия» и поддержана КПРФ, «Партией ветераны России» и общественными организациями. В 13 палатках в разных районах активисты распространяют листовки «#Надоел», в которых обвиняют экс-спикера ЗС Алексея Чалого в инициировании скандального проекта Генплана и выдвигают претензии к работе депутатов.

По информации организаторов, сбор подписей будет проводиться в течение месяца, до 3 июля. Активисты надеются собрать около 40 тыс. подписей жителей.

Добавим, что в 2015 году в Севастополе уже проходил сбор подписей. Тогда инициативная группа сумела собрать 22 тыс. подписей под обращением к президенту России с просьбой оказать помощь местным властям для выработки механизма эффективного управления городом.

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Как сообщало ИА REGNUM, Севастопольское отделение партии «Единая Россия» объявила лидера на довыборах депутата по третьему избирательному округу в Гагаринском районе. Им стал директор севастопольского филиала МГУ Иван Кусов. По итогам внутрипартийных праймериз, в тройку кандидатов также вошли коммерческий директор ГК «Автодель» Александр Смолянов и общественник Владимир Тюнин.

В единый день голосования 10 сентября в Севастополе также состоятся выборы губернатора — сегодня, 9 июня, врио главы города Дмитрий Овсянников подал документы на выдвижение своей кандидатуры.