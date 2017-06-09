Уфа, 9 июня, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Бывший вице-мэр Уфы Владислав Никитин приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает СКР по Башкирии. Бывшему чиновнику инкриминировалась организация сделки, приведшая к отчуждению из федеральной собственности земель аэродрома ДОСААФ, в результате чего федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере около 900 млн рублей.

Surb.sledcom.ru Владислав Никитин

«Следствием и судом установлено, что в 2011 году Никитин, будучи руководителем комиссии по землепользованию и застройке в мэрии Уфа, организовал перевод земельного участка, используемого учебно-спортивным аэродромом ДОСААФ, в муниципальную собственность. Для создания видимости законных оснований сделки были проведены торги, в результате которых объект федерального назначения был отчужден в пользу предприятия сестры Никитина с последующим использованием участка для жилой застройки. По оценкам экспертов, его рыночная стоимость составила почти 897 млн рублей, что причинило существенный ущерб бюджету Российской Федерации, не говоря уже о том, что аэродром попросту перестал функционировать. До сих пор земельный участок находится в аренде у ООО «Дирекция программ развития города Уфы», принадлежащего обвиняемому, который вину в содеянном так не признал», — отмечают в СУ СКР.

Как отмечает «Коммерсантъ», Владиславу Никитину инкриминировалась организация и согласование нескольких земельных сделок, позволивших оформить в муниципальную собственность 170 га земли аэропорта ДОСААФ. Несмотря на то, что к тому времени аэродром уже не работал, а большая часть неразграниченной земли была отчуждена под коттеджные участки, следствие настаивало, что передача имущества муниципалитету была незаконной, и участок должен принадлежать РФ.

В конце 2011 года право аренды части бывшего аэродрома с торгов отошло за 100 млн рублей проектно-инвестиционной компании «Башкиргражданпроект» Дамира Мугинова. В 2012 году арендатор переуступил участок компании «Завод Промсталь», которую возглавляла сестра Владислава Никитина.

«Завод Промсталь» планировал построить в пригороде коттеджный поселок экономкласса «Майбург». Но проект не состоялся, в том числе из-за противодействия, оказанного застройщику городскими властями (к тому времени Владислава Никитина в администрации сменил Александр Филиппов) и Росимуществом: они начали оспаривать право аренды участка в арбитражном суде, отмечает издание. В рамках уголовного дела спорное имущество было арестовано.

Показания по делу дали около 20 свидетелей, в том числе депутат Госдумы, бывший сити-менеджер Уфы Павел Качкаев, бывший глава МВД республики Рафаил Диваев, экс-глава отделения ДОСААФ Ильгиз Тангатаров.

Судом Владиславу Никитину назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на 2 года он лишен права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и полномочий представителя власти. Гособвинение просило более жесткое наказание — 6 лет колонии.

Мера пресечения с подписки о невыезде изменена на заключение под стражей. Никитин взят под стражу в зале суда. Приговором суда также отменен арест на земельный участок в поселке Некрасово города Уфы.