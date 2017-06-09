Москва, 9 июня, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно сделать запрос в Конгресс США о состоянии американской экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом Володин заявил, комментируя вопрос депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя о обострении рисков вложений российских средств в казначейские обязательства США.

Katrina.Tuliao Финансовый рынок

«Совершенно правильно вопрос подняли. Но может быть нам надо запросить информацию у комитета по бюджету парламента США, Конгресса, о состоянии их экономики? Учитывая, что они задолжали нам действительно серьёзную сумму», — заявил Володин.

По мнению председателя Госдумы, вопрос имеет под собой «однозначные основания».

«При той ситуации, как она развивается, эту тему никто не поднял кроме вас. России должна Америка. Поэтому там стабильность должна быть. А мы у них наблюдаем турбулентность», — подчеркнул он.

Отметим, что в марте Россия резко увеличила вложения в казначейские обязательства США на 13,5 млрд долларов. Инвестиции РФ в государственной долг США таким образом достигли 99,8 млрд долларов.