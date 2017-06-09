Севастополь, 9 июня, 2017, 13:51 — ИА Регнум. «На заседании комитета по обороне я рассказал представителям Минобороны и депутатам о непростой ситуации в нашем городе. Со стороны военного ведомства есть полное понимание о необходимости защиты законных прав севастопольцев в рамках соблюдения 12 статьи 6-ФКЗ. Разработан алгоритм действий. Сегодня мы начинаем слаженную работу министерства обороны и Госдумы для урегулирования сложившейся ситуации», — сказал Белик.

tpsdave Севастополь

По словам политика, более тысячи севастопольцев сегодня не могут оформить свои законные права на участки, которые находятся на землях бывших военных городков Вооруженных сил Украины.

В 2015 году земли военных городков были переданы в собственность министерства обороны РФ. Большая часть таких участков находится в поселке Кача и в Казачьей бухте. По информации садоводческих товариществ, к спецзонам отнесены и садовые участки в Каче, на Фиолетне, поселке Любимовка и в Балаклаве.

В итоге проектом Генерального плана эти территории отнесены к так называемым «специальным зонам» или, как изображено в проекте, «серым зонам».

«Вопросы обороны нашей страны, безусловно, стоят во главе угла. Но земли были переданы Минобороны вместе с людьми, которые проживали на них десятки лет, вели хозяйство, имели украинские госакты и кадастровые номера российского образца. Ломать судьбы людей, у многих из которых эти участки и дома — единственное жилье, недопустимо», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что эту позицию разделяет председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, который уверен, что «в Севастополе нельзя допускать недовольства людей» и попросил Минобороны «отнестись к этому вопросу предельно внимательно».

Добавим, что еще в 2016 году власти города заявляли о том, что провели разграничение гражданской земли и земли военного ведомства — для принятия Генплана города.

Однако в апреле этого года командующий ЧФ РФ Александр Витко заявил, что военное ведомство собирается построить жилье для военнослужащих на своих (бывших спорных») территориях в центре города в районе Артбухты и мыса Хрустальный.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Севастополя негативно восприняли предложенный правительством для публичного обсуждения проект нового Генплана. В органы власти были поданы более 9 тыс. обращений. Молчание власти было расценено как повод для проведения самого массового за последние три года митинга, на котором прозвучало недоверие всем ветвям власти города.

Чтобы снять социальную напряженность в Севастополе, правительство создало несколько согласительных комиссий.

Первая из них, по словам чиновников, разрешила часть претензий граждан по зонам частного сектора. Ожидается, что вскоре будут отдельно рассмотрен блок вопросов по участкам, попавшим в зоны специального назначения (Минобороны).

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