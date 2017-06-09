Вашингтон, 9 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы назван величайшим фильмом всех времен согласно рейтингу, опубликованному в журнале Empire, сообщил 9 июня портал Daily mail.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США Крестный отец

В голосовании приняли участие около 20 тыс. читателей журнала, второе место они отдали картине Ирвина Кешнера и Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».

ТОП-3 замыкает фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь», где роль Джокера блестяще сыграл обладатель «Оскара» Хит Леджер. В ТОП-10 также вошли такие картины как: «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Властелин колец: Братство Кольца» и «Челюсти».

В ТОП-10 попало сразу два фильма из цикла «Звездных войн», «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» оказалась на 9-й строчке рейтинга. Вторая часть «Крестного отца» заняла 12 место.

Мюзикл «Ла-Ла Ленд», в котором главные роли сыграли Райан Гослинг и Эмма Стоун, добрался до 62 позиции в ТОП-100 менее чем через шесть месяцев после выхода.

Напомним, фильм «Крестный отец» является экранизацией романа Марио Пьюзо, который писатель выпустил в 1969 году. Картина вышла на большие экраны в 1972 году, а в 1973-м была выдвинута в 11 номинациях на «Оскар». Награда была присуждена в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер» и «Лучший адаптированный сценарий».