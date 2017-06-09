Ростов-на-Дону, 9 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону дан старт форуму активных граждан «Сообщество», объединивший более 800 участников. Общественная палата РФ развернула открытую площадку на базе Южно-Российского института управления — филиала РАНХиГС, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Представители НКО, гражданские активисты, члены общественных палат, эксперты по социальному предпринимательству, благотворительной деятельности обмениваются опытом в сфере работы с социально ориентированными некоммерческими организациями, участвуют в мастер-классах, деловых играх, представляют свои проекты.

«Диалог бизнеса, власти и гражданского общества активно набирает обороты. Если 10 лет назад у кого-то и были вопрос о необходимости налаживания диалога, то сегодня их нет. Есть вопрос, как этот диалог сделать наиболее эффективным и продуктивным, предоставить возможность конкурировать общественным организациям, НКО в оказании социальных услуг населению. Этому посвящена одна из площадок», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По его словам, в 2016 году субсидии на реализацию социально значимых программ получили 29 некоммерческих организаций. Ожидается, что не менее 30 организаций получат поддержку в 2017 году.

Член Общественной палаты РФ Юлия Зимова обратила внимание на начало работы уникальной площадки — «университета» Общественной палаты России.

«Впервые в этом году появилась такая площадка, как «акселерация». Она позволяет заключать соглашения о сотрудничестве между бизнесом, властью и НКО. Таких соглашений на текущий момент уже более 240», — сообщила Зимова.

По словам члена Общественной палаты РФ Леонида Шафирова, на форуме у участников есть возможность получить необходимый инструментарий для того, чтобы стать партнерами для бизнеса и власти.

Также в программе форума — подведение итогов конкурса социальных проектов «Воля и великодушие». Для участия в нём подано около 250 заявок по 25 номинациям. Конкурсанты представили лучшие социальные практики, реализованные на Дону за последние два года.