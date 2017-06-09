Петропавловск-Камчатский, 9 июня, 2017, 13:10 — ИА Регнум. В столице Камчатки в пригородном поселке Завойко возле одного из домов решено оставить палисадник, который местные жители облагораживали более 20 лет. Его собирались уничтожить из-за проходящей рядом теплотрассы. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM жители дома, после сообщений в СМИ, приехали депутаты, прошли переговоры с Ростехнадзором и Камчатскэнерго, и в итоге решено было избавиться только от дикорастущих кустарников, а основной палисадник оставить в покое.

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«В результате совместной работы все пришли к решению, что для выполнения требований предписания достаточно вырубить дикорастущие кустарники и пересадить один из кустов сирени. При этом многолетние деревья, за которые так переживали жители, и палисадник с цветами будут сохранены», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат регионального парламента Александр Долгунков, отметив, что все технические требования к растениям возле теплотрассы будут соблюдены.

«Для нас этот садик, дворик с цветами — неописуемая красота, которой мы можем любоваться благодаря нашему цветоводу Елене Николаевне. Она столько лет занималась палисадником, это ее детище! Конечно, она не могла смириться с решением энергетиков убрать отсюда и деревья, и цветы», — рассказала жительница дома Елена Гусева.

«Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто поддержал меня в защите нашего палисадника — и депутатам, и жителям! Я очень переживала за судьбу деревьев, цветов, ведь столько вложено сюда сил и моральных, и материальных. В наш двор полюбоваться цветами приходит весь Завойко. Теперь, когда благодаря вмешательству депутатов проблема решена, я спокойна и очень рада», — говорит Елена Щенявская, которая более 20 лет растила в палисаднике цветы и деревья.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетики предупредили о необходимости убрать палисадник якобы из-за требований Ростехнадзора. Под снос должны были пойти несколько деревьев и цветы. Жители выращивали их десятилетиями и обратились за помощью к общественности города.