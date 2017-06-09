Москва, 9 июня, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Ставки по ипотеке снижаются вслед за инфляцией и близки к историческому минимуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

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«Ставки по банковским кредитам снижаются вслед за снижением инфляции, сейчас практически вернулись к докризисным уровнял, а по ипотеке даже ниже. Сейчас ставки по ипотеке близки к историческому минимуму», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, продолжала снижаться и в апреле 2017 года достигла минимального значения за последние пять лет — 11,45%, следовало из материалов на сайте ЦБ РФ, опубликованных 6 июня.