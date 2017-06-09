Севастополь, 9 июня, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил журналистам, что одной из причин роста цен на продукты в Крыму и Севастополе является картельный сговор.

Forex-seal.ru Рост цен

«Мы считаем, что является, несомненно, и в этом тоже большая проблема», — сказал Артемьев.

Так он ответил на соответствующий вопрос о наличии сговора. Также одной из причин роста цен на продукты он назвал более позднее вступление Крыма и Севастополя в законодательное поле России по вопросу антимонопольного законодательства.

Глава ведомства пообещал применить санкции к нарушителям, однако необходимая работа будет сделана максимально мягко.

Прежде всего, она будет проводиться с механизмом предупреждения вначале.

Согласно действующему законодательству России, за картельный сговор предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет.