Москва, 9 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум. На текущей торговой неделе в центре внимания мировых финансовых площадок была Европа. Выборы в Великобритании и вчерашнее заседание Европейского Центрального Банка прошли для рубля незамеченными, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов.

Рубль

«Геополитика тоже, в последнее время не сильно влияет на курс нашего деревянного, а до поддержки курса экспортерами еще далеко. Поэтому, курс рубля вновь следует за нефтяными ценами, которые продолжают снижаться», — отметил он.

«Рубль падает к доллару сильнее, чем к евро, так как на международном рынке Форекс американский доллар вновь растет к большинству мировых валют, после довольно затяжного падения. А нефть продолжает падение, потому что 7 июня опубликовали данные по запасам нефтепродуктов в США. Вопреки прогнозам на снижение, запасы выросли примерно в два раза больше, что вновь приносит дисбаланс на рынок энергоресурсов и сильно давит на нефтяные котировки», — пояснил эксперт.

«Смесь марки Brent на этом фоне пробила вниз уровень 48,50 $ за баррель, от которого в прошлом месяце цены развернулись и пошли в рост. Теперь котировки черного золота рискуют упасть до полугодовых минимумов в районе отметки 46,50 $ за бочку. Вместе с этим и курс национальной валюты рискует ослабнуть», — считает Чернов.

«Если говорить про пару с долларом, то рубль может упасть до отметки 57,50−57,85, где встретит серьезное сопротивление. А в паре с евро перспектива падения рубля намного меньше, так как и сама единая европейская валюта на международном рынке Форекс перешла к стадии коррекционного снижения, после двух месяцев роста. Возможно, против евро рубль останется в прежнем диапазоне 63.30−64.00», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 9 июня цены на нефть слабо колеблются. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,02% — до $47,87 за баррель. Цена на нефть марки WTI снизилась на 0,02% — до $45,63.

Официальные курсы ЦБ РФ на 9 июня составляют 56,98 рубля за американский доллар и 64,14 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 40 и 43 копейки соответственно.

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