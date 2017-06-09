Москва, 9 июня, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Жители 5 тыс. квартир смогут переселиться в новое жилье по программе реновации уже летом 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«5 тыс. квартир уже готовы, уже 5 тыс. москвичей должны переехать летом», — сообщил Жириновский.

По его словам, москвичам стоит постараться занять квартиры в новых и хороших домах, потому что другой такой возможности может уже не быть.

«Эта программа пройдет, и другой такой не будет, это происходит раз в пятьдесят лет. Потом может получиться так, что дом будет необходимо капитально ремонтировать, а жильцы будут выселены туда, где будет свободный резервный фонд. Это может быть далеко от того места, где они сегодня живут», — отметил Жириновский.

По словам депутата, москвичам следует воспользоваться сложившейся ситуацией, когда столичное правительство обещает оставить всех рядом с теми домами, где они сегодня проживают.

Госдума обсудит законопроект о реновации жилья во втором чтении 9 июня.